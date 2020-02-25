Посетительница Эрмитажа пожаловалась в Instagram, что ей и ее подруге не дали покормить детей грудью.

Эрика Парфенова рассказала, что они с подругой пришли на выставку в Эрмитаж со своими детьми. В какой-то момент младенцы начали суетиться, и молодые мамы выбрали «укромное место», чтобы их покормить.

«В зале временной экспозиции нашелся уютный уголок, пара скамеек в приглушенном свете — ура, здесь мы не помешаем другим посетителям, нас даже не видно. Мы повернулись к залу спиной, чтобы наверняка», — написала девушка.

Как только они сели, подошла смотрительница и сказала, что это место неудачное для кормления. Молодые мамы попросили закончить, женщина ушла, но вскоре вернулась с другими сотрудниками музея, которые назвали младенцев «это» и заявили, что «с этим» надо сидеть дома.

«Почему сотрудники музея общаются со мной так, будто я пришла не с ребенком, а с проказой?» — задала риторический вопрос Парфенова.

После появления поста в Instagram администрация Эрмитажа принесла Эрике Парфеновой извинения. В музее сообщили, что все сотрудники получили инструкции и впредь будут вести себя корректно.

Несколько месяцев назад подобный случай произошел в Третьяковской галерее в Москве. После этого в музее обозначили зоны для кормления.

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