ОБЩЕСТВО

С днем рождения, «МИР 24»: семь лет назад телеканал впервые вышел в эфир

08:12 01/01/2020

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1 января – это особый праздник и для нашего телеканала «МИР 24». Он начал вещать в новогоднюю ночь семь лет назад. Как это было, вспомнила корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Бажайкина.

Новогоднюю ночь 2013 в этой аппаратной ждали без оливье – но большим коллективом и с особым трепетом.

«Все смотрели поздравление президента, а я на большом экране с нетерпением ждала того момента, когда пробьют куранты, и в эфире появится «МИР 24», – призналась заместитель председателя МТРК «Мир» по телерадиовещанию Екатерина Абрамова.

А потом слова режиссера «Тишина в студии», и вот – рождение нового телеканала «МИР 24».

«МИР 24», теперь мы вместе надолго. С Новым годом! Больше новостей на нашем мультимедийном портале mir24.tv. Не переключайтесь», – говорит ведущая.

Задачу поставили на заседании глав правительств СНГ – создать новый круглосуточный информационный телеканал с нуля. Темы диктует сама жизнь в Содружестве. Все, что происходит, тут же появляется в эфире.

«Несколько лет назад у нас состоялся такой марафон, когда мы подряд писали серию интервью с президентами», – рассказала директор информационной службы Ирина Флюр.

«В 7 часов я включаю «МИР», потому что я в первую очередь хочу знать, что делается у наших соседей», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Девять филиалов на пространстве СНГ – каждый через спутник – передают всю самую новую информацию. За семь лет корреспонденты и операторы побывали почти в тысяче командировок.

«В Бишкеке была, в Душанбе была, в Ташкенте. Саудовская Аравия – там, кроме нас и тарелок, которые излучают радиоактивные волны, больше никого не было», – указала руководитель отдела корреспондентов Маргарита Хингеева.

«Где мы только не были: в Японии, в Америке, в Латинской Америке, в Африке», – отметил директор дирекции программ Владимир Самборский.

Больше 40 раз в сутки в этой эфирной студии аккумулируется вся самая важная и свежая информация. Зрители 26 стран узнают ее, как только прозвучит команда «Мотор».

Выборы президентов, Олимпиада, чемпионат мира по футболу, революции. Все исторические события этой семилетки зрители наблюдали на канале «МИР 24».

«Семь лет назад у нас была аудитория ноль миллионов человек. Сейчас это 70 млн человек, 26 стран вещания. Наши длинные евразийские руки добрались уже до Североамериканского континента. Естественно, мы на этом не остановимся», – заявил председатель МТРК «МИР» Радик Батыршин.

«МИР 24» сегодня – это 1000 сотрудников, виртуальные студии с графикой дополненной реальности, 10 тысяч прямых эфиров. Вместе со зрителями мы радуемся победам, сочувствуем пострадавшим, отмечаем праздники. И мы продолжаем.





Анна Бажайкина