На российском рынке труда сложилась непростая ситуация: на фоне карантинных ограничений без работы остались миллионы человек, сотни тысяч могут лишиться ее в ближайшее время. Наибольший риск увольнения сейчас у работников торговли, сферы услуг и транспортной отрасли. На фоне безработицы количество рабочих мест продолжает сокращаться. Власти придумали, как можно помочь гражданам, и предложили запустить масштабную программу переобучения, чтобы у потерявших работу появились новые профессии. На реализацию плана потребуются миллиарды рублей. Рабочий настрой — в материале «Ленты.ру».

Мировая печаль

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения сильно ударили по мировому рынку труда. Согласно недавнему исследованию консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), под угрозой потери работы оказалось до трети населения планеты — почти два миллиарда человек.

Крупнейшая экономика мира — США — на пике пандемии пострадала от рекордной со времен Великой депрессии безработицы, в апреле работы там лишились свыше 20,5 миллиона человек. К концу лета уровень снизился до 10,2 процента.

Историческое падение переживает и еврозона: ВВП обвалился на 14,4 процента. Из стран ЕС сложнее всего сейчас приходится Испании, где появляются новые очаги распространения COVID-19. На фоне провального туристического сезона и необходимости снова вводить карантинные ограничения экономика страны потеряла 18,5 процента.

За последние три месяца сокращение произошло почти во всех секторах испанской экономики, но сильнее всего ограничения из-за COVID-19 сказались на розничной торговле, транспорте, туризме и ресторанном бизнесе — в совокупности эти сферы потеряли до 40 процентов. Ограничительные меры разогнали безработицу: за три месяца она выросла на 15 процентов. Аналитики полагают, что к концу года банкротами могут стать десятки тысяч малых и средних предприятий.

Общемировая эпидемия и обвал нефтяных цен неизбежно отражаются и на России. Во втором квартале 2020 года экономика страны сократилась на 9,5-10 процентов. По подсчетам Минфина, потери российского бюджета только в июле 2020 года из-за дешевой нефти составили 92,5 миллиарда рублей. С начала года нефтегазовые доходы составили меньше трети поступлений в государственную казну. Согласно бюджетному правилу, при стоимости нефти выше 42,4 доллара за баррель дополнительные доходы от ее продажи идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В зоне риска

Кризис как минимум на два года затормозит развитие страны, а чтобы справиться с потерями, потребуется еще четыре. В то же время власти уверены, что Россия понесла минимальные потери.

По официальным данным, в России безработными признаны 3,39 миллиона человек. Еще примерно 0,4 процента сотрудников могут уволить в ближайшее время. Учитывая, что по найму в стране трудится 54,3 миллиона человек, под угрозой потерять работу находится примерно 217 тысяч работников.

Однако масштабы проблемы могут быть недооценены, поскольку в официальную статистику входят только те, кто зарегистрировался на бирже труда, а делают это далеко не все. По оценкам Конфедерации труда России, реальные цифры могут быть в разы выше — до восьми миллионов человек. Причем наиболее уязвимыми оказываются сферы торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также сфера услуг и транспортная отрасль. В наименьшей степени от пандемии пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия: там сокращения будут минимальными или вовсе обойдется без них.

При этом количество вакансий, на которые могут претендовать ставшие безработными россияне, сократилось в несколько раз. По подсчетам аналитиков компании FinExpertiza, в июне на одну вакансию приходилось почти двое официально безработных (1,8), тогда как в марте (до введения ограничений из-за COVID-19) это соотношение было противоположным: на одного безработного приходилось две вакансии.

Рабочее оживление

Чтобы поддержать население, власти многих стран — например, США, Дании, Японии, Испании и Германии — начали раздавать гражданам деньги. В России от идеи «вертолетных денег» отказались, но ввели масштабный пакет спасительных мер на 4 триллиона рублей. В частности, 13,5 миллиарда рублей направлены на выплаты пособий по безработице, а на помощь семьям с детьми ушли все доходы от нефти — 555 миллиардов рублей.

Со снятием ограничений ситуация начинает постепенно выправляться. В российском Минтруде считают, что кризис на рынке труда удалось преодолеть. В Кремле рост безработицы признают: «У нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, — констатировал глава государства, — но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране». По словам президента Путина, до тех пор, пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех, кто временно остался без работы.

Правительство собирается помочь оказавшимися из-за коронавируса безработными гражданам, направив на их переобучение три миллиарда рублей. Откуда будут брать деньги — из бюджета или из накоплений в кубышке ФНБ, — не уточняется. Также пока не опубликован и список возможных новых профессий для граждан.

«Уверен, что новые навыки откроют тем, кто пострадал, дополнительные возможности на рынке труда и помогут преодолеть трудности», — считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство надеется, что россияне смогут получить новые навыки и освоить востребованные специальности. К таким сейчас относят, например, электронную торговлю, логистику и дистрибуцию.

Расстановка приоритетов

Восстановление рынка труда сейчас важнее всего. По планам властей, занятость населения должна вернуться к докризисному уровню к четвертому кварталу 2021-го. Предполагается, что к этому времени доля безработных сократится до пяти процентов.

До конца следующего года Минтруд собирается снизить уровень безработицы в стране до докризисного уровня: их должно стать максимум 700 тысяч человек против нынешних трех с лишним миллионов. Меры по оживлению рынка труда помогут реализовать и более глобальные планы. Поддержка занятости и развитие производительности труда — одна из долгосрочных задач страны, для которой существует отдельный национальный проект. Среди его целей значатся оптимизация рабочих процессов и сокращение издержек, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективности занятости. По планам, к 2024 году производительность труда в России должна расти на пять процентов в год. На эти цели выделяется свыше 50 миллиардов рублей.

Ситуация на рынке труда постепенно восстанавливается, сейчас обстановка куда благоприятнее, чем в разгар эпидемии.

«На данный момент рынок труда восстановился на 76 процентов от докризисного уровня. В конце апреля, во время пика пандемии, активность рынка была на отметке 42 процента», — указывает основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров.

Из-за вынужденного перехода в онлайн растет популярность удаленной работы. Сейчас на удаленке работают около 4,6 миллиона человек в России — это 9 процентов трудоустроенных граждан. По расчетам Минтруда, дистанционная занятость останется востребованной и после кризиса.

К тому же эпидемия может подстегнуть развитие новых сфер и отраслей: от расширения использования возможностей искусственного интеллекта до развития технологий контроля за здоровьем людей. В образовавшихся отраслях потребуются свежие кадры, и россияне, которые переобучились новым профессиям, получат хороший шанс на трудоустройство.