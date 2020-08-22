В Белоруссии исчезли доллары и евро — народ массово скупает валюту в Минске и других городах. Об этом сообщается в репортаже издания TUT.BY, корреспонденты которого отправились к обменным пунктам.

В банке в районе станции метро «Партизанская» днем стояла очередь из человек 6−7. Доллары там быстро закончились. Не оказалось валюты в обменниках на втором этаже универмага «Беларусь» и в районе станции метро «Купаловская».

При этом кассиры предлагали купить вместо евро и долларов российские рубли.

В пункте обмена на третьем этаже ЦУМа корреспонденты провели 10 минут. За это время долларами и евро поинтересовались 30 человек.

«Сегодня валюты нет. Завтра утром будет, а потом не знаю», — сказала кассир.

При этом читатели издания также сообщили, что с трудом купили доллары в Минске.

«С боем вырвала евро в Белагропромбанке на Победителей, 91. Не могла снять с карты нужную мне сумму», — рассказывает читательница.

«Сегодня в МТБанке на Притыцкого забрала предпоследние доллары. Соток было всего две купюры, остальные мелкие. У операциониста оставалось мелочью долларов 200», — говорит минчанка.

О трудностях с покупкой валюты также сообщили жители Гродно, Гомеля, Барановичей, Солигорска, Молодечно, Мозыря.

«Брест. 8 банков, валюты нет, нашел 50 евро и 50 долларов, и то как раз передо мной сдали. Бабушки уже в банках сидят, караулят тех, кто сдает. Есть гривны и рубли российские, фунты», — говорит житель Бреста.

«Сегодня пытались купить валюту в Клецке в Беларусбанке. Нам ответили, что даже и не привозили сегодня. Люди стоят и ждут, потому что продают только ту, что сдают. В Борисове та же история была вчера», — рассказала читательница.

Отмечается, что в провинциальные города едут люди из Минска, чтобы купить доллары.

Представитель одного из банков рассказал, что клиенты стали забирать наличные доллары, поэтому начались перебои.

«Были перебои с поставкой. Наличные почти закончились в РФ и у других стандартных контрагентов. В понедельник ожидается несколько крупных поставок наличных, купить будет проще, хотя и не во всех банках», — прогнозирует источник.

По его словам, «если продолжат выносить наличные, то проблема с нехваткой валюты действительно может усугубиться».

Ранее «Рамблер» сообщал, что помощник белорусского президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский заявил, что ущерб от протестов уже превысил 500 млн долларов.