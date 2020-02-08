S 65 AMG – роскошное авто S-класса

Автомобили премиум-класса не только выделяют своего хозяина и отвечают за львиную долю всей формы его имиджа, но и являются показателем состоятельности и умелости той компании, которая этот автомобиль выпускает.

Именно поэтому ведущие мировые автомобильные концерны уже долгое время находятся в состоянии скрытой гонки за первенство в премиум-классе, и последнюю модель Mersedes-Benz S-класса, представленную не так давно в токийском автосалоне можно назвать если не выходом в лидеры, то мощным рывком в этой гонке роскоши и престижа.

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S 65 AMG – таким именем нарекли немцы своё детище. Конечно, рядовому обывателю гораздо проще купить любую модель ниссан в кредит, а на это авто смотреть с нескрываемой завистью к тем, кто сидит в его салоне.

Несмотря на многим ничего не говорящее название, смотреть на это авто действительно приятно, ведь взгляду даже не за что зацепиться в поисках изъянов – настолько гармонично выглядят плавные линии кузова. Не стоит,

однако, думать, что отсутствие агрессивного стиля в линиях авто обусловливает относительно небольшую мощность машины, ведь любой, кто заведёт движок этого стального коня мощностью в 630 лошадей сразу же убедиться в его крутом нраве и небывалой мощи.

Двенадцатицилиндровый v-образный шестилитровый двигатель, конечно, потребляет огромное количество топлива, однако для того, кто может позволить себе авто S-класса, это не должно стать особой проблемой. Что касается оформления внутреннего, то тут тоже придраться не к чему.

Немецкие дизайнеры постарались на славу, продумав салон до мелочей. Интересные статьи:

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