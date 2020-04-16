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В МВД РФ сообщили, что с 1 марта по 8 апреля на фоне пандемии коронавируса Россию покинули 1,2 млн иностранцев и лиц без гражданства. При этом, около 100 тыс. иностранных граждан обратились в миграционные службы за продлением срока временного пребывания в РФ.

С 1 марта по 8 апреля 1,2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства выехало из РФ, — сообщили ТАСС в МВД.

Как писал NEWS.ru, общая численность мигрантов в России до последнего времени составляла порядка 10–12 млн, после начала пандемии коронавируса их количество сократилось до 7-8 млн Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов считает, что если не предпринять срочных мер, у гастарбайтеров закончатся деньги и рост преступности будет взрывным. Он считает, что нужно оперативно восстановить авиасообщение для тех, кто остался в России вынужденно, либо найти мигрантам трудовое применение.

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