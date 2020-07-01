С 1 июля 2020 года в России вступили в силу ряд нововведений для автомобилистов.

Одно из главных ограничений, которые уже начали действовать, — ужесточение норм импорта машин с правым рулем. Частичный запрет на ввоз, растаможку и постановку на учет праворульных машин регламентированы новым ГОСТом 33670-2015 технического регламента Таможенного союза, принятого Евразийской экономической комиссией. Этот ГОСТ меняет требования к получению свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.

С сегодняшнего дня значительно усложнился не только ввоз на территорию России автомобилей с правым рулем, но и их дальнейшая эксплуатация, пишет Autonews. Впрочем, новые ограничения распространяются только на машины категорий M2 и M3, то есть запрет касается праворульных самосвалов и стоительной спецтехники, а также микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов.

Легковые автомобили относятся к категории М1, и пока запрет на ввоз на них не распространяется. Однако процедура ввоза и растаможки для них также значительно усложнится. Для получения ПТС и дальнейшей постановки их на учет в ГИБДД необходимо получить технический сертификат на соответствие конструкции транспортного средства требованиям по безопасности. Эти сертификаты выдаются специализированными лабораториями.

Что касается автомобилей, которые были ввезены и растаможены до вступления в силу нового технического регламента, то их можно эксплуатировать без ограничений в прежнем режиме. На данный момент по дорогам России ездят около 3,4 млн праворульных автомобилей, почти 90% из них (свыше 3 млн) зарегистрированы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Кроме того, с 1 июля 2020 года вступают в силу новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля. При переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов водитель должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Некоторые фирмы выдавали необходимое заключение дистанционно — по присылаемым фотографиям. Теперь эту практику хотят запретить. В этом случае водителям придется в обязательном порядке привозить тюнингованный автомобиль в лабораторию.

Также с сегодняшнего дня меняется порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения. Чтобы получить справку, некоторым автомобилистам придется сдать дополнительные анализы. Но касается это только тех водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Ранее Минздрав планировал, что такие исследования придется проходить каждому желающему получить права. Но планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, а предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. В результате Минздрав «с учетом обеспокоенности граждан» принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования.