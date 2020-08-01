Газ для россиян с первого августа подорожал на три процента, цены проиндексировала Федеральная антимонопольная служба.

Повышение стоимости голубого топлива коснется не только рядового потребителя, но и предприятий сферы промышленности.

Обычно индексация цен на газ происходит первого июля, но в этот раз случилась задержка из-за сложной экономической ситуации.

В 2018 году цена росла на 3,4 процента, в прошлом году — на 1,4 процента. По прогнозам, в 2020-2024 газ не должен дорожать более чем на три процента в год.