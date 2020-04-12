РЖД на фоне коронавируса с 15 апреля временно сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяют, сообщила 12 апреля компания.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать», — говорится в сообщении.

Отменяется или сокращается периодичность движения поездов между Москвой и Волгоградом, Санкт-Петербургом, Астраханью, Анапой, Челябинском, Ростовом, Саратовом, Воронежем, Калининградом, Тамбовом, Владикавказом, Красноярском, Нальчиком,Тольятти, Пензой, Белгородом, Адлером, Архангельском, Новозыбковом, Кисловодском, Лабытнанги, Мурманском, Балашовом, Иваново и Кисловодском.

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — добавили в компании.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

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