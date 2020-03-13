Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля. Об этом сообщается на сайте «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 13 марта.

Данное решение было принято из-за отмены ряда массовых мероприятий в разных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Все пассажиры, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы в кассы АО «ФПК» в соответствии с действующими Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утвержденными Министерством транспорта РФ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что если пассажир находится на карантине из-за посещения неблагополучных по коронавирусу стран, либо контактировал с возможным носителем инфекции, то он может вернуть билет после снятия ограничения.

«Для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат проездного документа в этом случае составит 210 рублей 60 копеек», — отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что вернуть деньги можно только в билетных кассах.

Ранее в пятницу РЖД отменила поезда Москва–Прага по просьбе «Чешских железных дорог». Меру ввели для предупреждения проникновения в Чешскую Республику коронавирусной инфекции. 10 марта по этой же причине было приостановлено железнодорожное сообщение с Монголией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа (ARS-CoV-2), началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 марта, инфекция распространилась на 123 страны. Всего в мире заразилось более 132 тыс. человек, 4947 погибли. В Чехии, по информации ВОЗ, зарегистрированы 116 заболевших.

11 марта ВОЗ объявила пандемию в связи с эпидемией COVID-19.