Компания «Российские железные дороги» (РЖД) сократит число курсирующих «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом до четырех пар поездов в сутки. Нововведение будет действовать с 13 по 29 апреля, говорится на сайте компании 8 апреля.

Изменения в периодичности курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах вводятся «в связи со снижением пассажиропотока» на фоне распространения коронавируса.

В частности, на период с 13 по 29 апреля отменяются поезда «Сапсан» №753, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771Н/772Н, 775, 779, 754, 757Н/758Н, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 776, 780.

Пассажиры могут совершить поездки на других поездах в даты, на которые уже куплены билеты, или близкие к ним, либо сдать проездные документы.

1 апреля компания объявила об отмене сбора за возврат билетов до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом. Решение касается как индивидуальных, так и групповых поездок. Сумма отмененного сбора ранее составляла 210 рублей 60 копеек.

Позднее в РЖД продлили срок возврата билетов, купленных по невозвратному тарифу. Теперь вернуть невозвратный билет, приобретенный на поезда отправлением с 11 апреля по 1 июня, можно онлайн или в железнодорожных кассах до 1 июня включительно.

По состоянию на 8 апреля в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.

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