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На официальном сайте РЖД появился специальный раздел с оперативной и подробной информацией об отмененных из-за распространения коронавируса международных поездах.

Ранее сообщалось, что Россия с 15 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Латвией, а с 17-го числа — с Украиной и Молдавией. Кроме того, отменяется курсирование поездов в Австрию, Германию, Италию, Китай, КНДР, Латвию, Монголию, Польшу, Франциюи и Чехию.

На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.

«Все поезда проследуют без посадки/высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай). Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме», — уточняется в сообщении.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражены 154 тысячи человек более чем в 130 странах, 5812 умерли, свыше 75 тысяч пациентов выздоровели.

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