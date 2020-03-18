Гендиректор ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров дал поручение разработать технологию перехода сотрудников компании на удаленную работу. Об этом сообщает газета «Гудок».

«Прошу разработать технологию удаленной работы в каждом подразделении. Наша работа не может быть остановлена. Мы должны максимально сохранить все объемы, обеспечить безопасные и надежные перевозки», — сказал Белозеров на заседании Штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что рекомендации по применению гибкого графика и удаленной работе в РЖД подписали еще в 2018 году. При переходе на «удаленку» сотрудник должен отработать 40 часов в неделю. Также с ним заключается дополнительное соглашение, в котором указаны сроки работы в таком режиме, требования к безопасности и охраны труда и др.

Дистанционный режим работы не влияет на оплату труда и не отражается на предоставлении льгот, начислении трудового стажа и пр. Кроме того, работодатель может компенсировать расходы за интернет и электроэнергию, предоставление оргтехники и накладных материалов.

Накануне на удаленный режим работы перешел правительственный комплекс в Москва-Сити, где работают несколько федеральных органов исполнительной власти России.