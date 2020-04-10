Для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Российские железные дороги» (РЖД), поступившем в «Известия» в пятницу, 10 апреля.

Это временная мера, основанная на рекомендациях главного санитарного врача России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране из-за коронавируса. Она позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных и в вагонах с сидячими местами.

Теперь в вагонах-купе будут размещать не более двух пассажиров в одном купе, в плацкартных — не более трех в одном отсеке. Если едет семья пассажиров, либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырех пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут.

При оформлении проездных документов в вагоны с сидячими местами схема рассадки зависит от их конфигурации — 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном — один пассажир у окна и один — у прохода (средний ряд остается свободным).

Пассажирам, которые путешествуют семьей, проводник вагона предложит разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки действует при оформлении проездных в кассах дальнего следования, через интернет, либо с использованием веб-ресурсов. Если билеты купили до введения новой схемы, пассажиры займут места согласно оформленным проездным.

Ранее РЖД сообщило о сокращении с 13 по 29 апреля числа курсирующих «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом до четырех пар поездов в сутки. Нововведения связаны «со снижением пассажиропотока» на фоне распространения коронавируса.

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