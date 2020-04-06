ОАО РЖД продлило срок возврата билетов, купленных по невозвратному тарифу. Решение принято в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать поездки на фоне распространения коронавируса, отмечается в понедельник, 6 апреля, на сайте компании.

Вернуть невозвратный билет, приобретенный на поезда, отправляющиеся с 11 апреля по 1 июня включительно, можно онлайн или в железнодорожных кассах до 1 июня включительно.

«При этом возврат билета будет осуществляться по тем же правилам, что и возврат обычного проездного документа — в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утвержденных Министерством транспорта РФ», — говорится в сообщении.

Ранее пассажирам предоставили возможность вернуть купленные по невозвратному тарифу билеты до 10 апреля.

1 апреля РЖД отменили сбор за возврат билетов до 1 июня. Отмена сбора касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

В марте в России на фоне распространения коронавируса снизился объем пассажирских перевозок. 25 марта стало известно, что РЖД сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них из-за снижения пассажиропотока.

В России, по данным на 6 апреля, зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом.

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