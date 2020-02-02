Россия с 3 февраля приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании «Российские железные дороги» (РЖД), распространенном в воскресенье, 2 февраля.

С 31 декабря железнодорожное движение между двумя странами было ограничено, но сохранялось на участке Москва–Пекин, передает ТАСС.

«Беспересадочные вагоны Москва–Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва–Забайкальск», — добавили в РЖД.

30 января вышел приказ РЖД о приостановке со следующего дня грузового сообщения через пограничные переходы России с Китаем. Незадолго до этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии госграницы на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При этом приказ РЖД был отменен в тот же день «в связи с поступившими разъяснениями».

29 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения нового вида коронавируса, что Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем.

Авиасообщение с Китаем также ограничено: с 1 февраля рейсы между странами могут выполнять только «Аэрофлот» и еще четыре китайских авиакомпании. При этом все самолеты из КНР будут прилетать в отдельный терминал столичного аэропорта Шереметьево.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 13 тыс. случаев заражения, 304 человека скончались. Предположительно, источником заражения стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке.

В России выявлено два случая заболевания — в Тюменской области и Забайкальском крае. Власти РФ внесли коронавирус в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Китая. Россиян будут эвакуировать из КНР. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.