Компания РЖД во Владивостоке представила инновационный вагон с душем, USB-портом и розетками для каждого пассажира. Об этом 20 февраля сообщает «РИА Новости».

По словам начальника пассажирского поезда Владивосток–Москва Евгения Васильева, вагоны оборудованы по последнему слову техники. В них есть вендинговые автоматы, в которых пассажиры могут без помощи проводника приобрести продукцию. Кроме того, в вагоне есть пеленальный столик и солнцезащитные шторы. Также пассажиры смогут самостоятельно регулировать температуру в купе. В туалете нового вагона установлены душ, сенсорные краны, а также бесконтактные аппараты с мылом и сушилками для рук, отмечает телеканал «360».

Поезд Владивосток–Москва будет ехать 160 часов. Остановки предусмотрены в Хабаровске, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ярославле и других городах. В первый рейс состав отправится в ночь с 20 на 21 февраля, пишет телеканал «Звезда».

19 февраля сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны получат пожизненное право на бесплатную сотовую связь и железнодорожные билеты на территории России к 75-летию Победы. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, бесплатный проезд на поезде в любую точку России будет предоставляться не только ветерану, но и сопровождающему.