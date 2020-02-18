«Российские железные дороги» обеспечат всех ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране. Об этом заявил член Высшего совета «Единой России», генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров, выступая на первом заседании партийного Оргкомитета «Наша Победа». По его словам, аналогичное право имеет один человек, следующий вместе с ветераном по маршруту.

«В «Российских железных дорогах», ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно», — подчеркнул Олег Белозеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президиум Генерального совета «Единой России» поддержал предложение о создании организационного комитета «Наша победа», который объединит все партийные направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам, противодействию фактам исторической фальсификации и т.д. В него вошли 35 человек, а сопредседателями оргкомитета назначены секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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