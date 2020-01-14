«Российские железные дороги» предложили выделить нападение на персонал этой транспортной системы в отдельную статью уголовного кодекса РФ. Это следует из презентации заместителя генерального директора холдинга Дмитрия Пегова, представленной на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

«Учитывая, что пассажиры находятся в замкнутом пространстве внутри транспортного средства, опасность для пассажиров и рейсовых управляющих выше по сравнению с опасностью, которой подвергаются граждане в результате хулиганских действий, совершенных в других общественных местах», — цитирует Пегова ТАСС.

За применение не опасного для жизни или здоровья персонала насилия предлагается предусмотреть штраф до 200 тыс. рублей или принудительные работы до двух лет. Инициатива связана с ростом количества случаев нападения на персонал РЖД на 27% в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом.

Летом 2019 года в вагоне-ресторане поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Новороссийск, между тремя пассажирами завязалась драка. Когда состав сделал остановку в Твери, двоих участников драки сняли с поезда, после этого проводники обнаружили тело погибшего.