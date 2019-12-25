В новогоднюю ночь пассажирами поездов дальнего следования Российских железных дорог (РЖД) станут более 70 тыс. человек, для них компания приготовила сюрпризы и праздничное меню, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«70 тысяч путешественников встретят Новый год в пути. Пассажиров, встречающих новогоднюю ночь в поездке, ждут традиционные приятные сюрпризы. <…> детей до 10 лет будут ждать сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах пассажирам будет предложено специальное праздничное меню», — рассказали в РЖД.

Также в компании добавили, что накануне Нового года она проведет ряд праздничных акций. Так, 24-25 декабря в одном из поездов дальнего следования пройдет новогодняя акция «Вагон желаний», а 27 декабря в скоростных поездах «Аллегро» и «Сапсан» пройдет акция «Волшебный рейс».

Кроме того, на некоторых рейсах Дед Мороз и Снегурочка поздравят маленьких пассажиров.

Похожие акции будут ждать пассажиров электричек, отправляющихся с 25 по 30 декабря из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Владимира, Саратова, Белгорода, Воронежа, Тамбова, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Иркутска и других городов.

24 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что проезд в столичном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным.