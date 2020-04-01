«Российские железные дороги» (РЖД) из-за ситуации с коронавирусом отменяют сбор за возврат билетов до 1 июня. Об этом говорится в сообщении перевозчика, опубликованном в среду, 1 апреля.

Решение принято «в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия», говорится в сообщении. Отмена сбора касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

Сумма отмененного сбора составляет 210 рублей 60 копеек.

Сдать билеты можно через кассу или веб-ресурсы, отметил перевозчик.

25 марта РЖД сообщила, что планируют сократить частоту курсирования поездов по России и отменить некоторые из них. Причиной стало снижение пассажиропотока на фоне распространения коронавируса.

Изменения коснутся 31 поезда «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД): Москва–Санкт-Петербург, Челябинск–Омск, Пенза–Ряжск, Самара–Казань и др.

Пассажиры, чьи поезда отменили, смогут совершить поездки на других поездах в уже запланированные даты или близкие, либо вернуть деньги за билеты в полном объеме.

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