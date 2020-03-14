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Холдинг РЖД с 15 марта отменил поезда из Москвы в Берлин и Париж после решения Польши, по территории которой проходят эти составы, о закрытии международного пассажирского железнодорожного сообщения из-за ситуации с коронавирусом, сообщала компания.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу сообщил, что страна приостанавливает международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки. По территории Польши проходят поезда холдинга РЖД 13/14 "Стриж", курсирующий между Москвой и Берлином два раза в неделю, и 23/24, курсирующий между Москвой и Парижем один раз в неделю.

РЖД сообщили позднее, что получили уведомление о закрытии железнодорожного движения через Польшу с 14 на 15 марта 2020 года для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний. В связи с этим, российский холдинг отменяет поезда Москва — Берлин отправлением из Москвы 15 марта, из Берлина — 16 марта, а также Москва — Париж отправлением из Москвы 17 марта, из Парижа — 19 марта.

РЖД отмечают, что неиспользованные билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

Электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

РФ ранее из-за ситуации с коронавирусом отменила поезда в сообщении с Китаем, КНДР, Италией, Монголией и Чехией. ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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