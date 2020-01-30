Компания Российские железные дороги (РЖД) отменила приказ о приостановке с 31 января грузового сообщения через пограничные переходы России с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ в четверг, 30 января.

«В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется», — цитирует агентство приказ, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников.

Документ вышел в четверг следом за приказом под номером 89, в котором говорилось, что грузовое железнодорожное сообщение между Россией и КНР приостановят с 31 января.

Ранее в этот же день российское правительство распорядилось с 31 января закрыть 16 пунктов пропуска через границу с Китаем.

Незадолго до этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии госграницы на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Накануне, 29 января, вице-премьер Татьяна Голикова заявила по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения нового вида коронавируса, что Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем. «По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва», — цитирует «РИА Новости» слова Голиковой.

Голикова добавила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.

28 января в РЖД сообщили, что предпринимают меры для предотвращения распространения нового заболевания на железных дорогах вблизи границы с Китаем. Сотрудники, которые контактируют с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань в КНР началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса — 2019-nCoV. По данным на 30 января, жертвами инфекции в Китае стали 170 человек, число заболевших достигло 7771, а вылечившихся — около 170.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения Китая и подготовил меры для предупреждения распространения инфекции в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль граждан, которые прибывают в РФ.