Компания «Российские железные дороги» (РЖД) из-за ситуации с коронавирусной инфекцией освободила клиентов от ряда сборов, связанных с грузовыми перевозками, до 30 апреля.

«ОАО «РЖД» не будет начислять целый ряд плат, сборов и штрафов, связанных с организацией перевозок грузов, на период установленных указами президента РФ нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля и с 4 по 30 апреля», — сообщается на сайте компании в пятницу, 3 апреля.

В частности, клиентам не будет начисляться плата за использование вагонов, которые принадлежат перевозчику, предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них подвижного состава.

Также не будут начисляться сборы за непредъявление грузов для перевозки на указанную в заявке станцию, штрафы за невыполнение принятой заявки, за невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки вагонов, штрафы за задержку вагонов, контейнеров под погрузкой и выгрузкой.

1 апреля РЖД из-за ситуации с коронавирусом отменили сбор за возврат билетов до 1 июня.

Решение было принято «в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия». Отмена сбора касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

По данным на 3 апреля, в России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 4149 человек, выздоровел 281 пациент.

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