РЖД из-за ситуации с коронавирусом ограничили зарубежные командировки своих работников до стабилизации эпидемиологической ситуации, говорится в телеграмме, с текстом которой ознакомилось РИА Новости.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24 января 2020 … «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и с целью защиты здоровья работников ОАО «РЖД» не направлять работников ОАО «РЖД» в зарубежные командировки до стабилизации эпидемиологической ситуации и отмены настоящей телеграммы», — говорится в телеграмме.

«В исключительных случаях вопрос командирования работников решать в индивидуальном порядке», — добавляется в тексте.

Телеграмма, подписанная замгендиректора РЖД по управлению персоналом и социальным вопросам Дмитрием Шахановым, датирована 27 февраля текущего года и направлена руководителям подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений РЖД. Представитель РЖД комментировать содержание телеграммы не стал.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Китайский коронавирус продолжает быстро распространятся по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее — 2,3 тысячи, в Иране показатель достиг 388, в Италии — 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии и Азербайджане.

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