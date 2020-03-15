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Международные поезда, курсирующие между Россией, Украиной и Молдавией, отменяются с 17 марта из-за решений железных дорог этих стран в связи с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Ранее РЖД отменили поезда в Берлин, Прагу и Париж.

«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — сообщили в ФПК.

Так, временно отменяется курсирование следующих поездов: №65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»), №5/6 Москва — Киев (Украинские ж/д), №23/24 Москва — Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва, №73/74 Москва — Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр-Москва, №53/54 С. Петербург — Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург.

Также отмена касается поездов №47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), №341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), №361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д), №369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж/д).

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