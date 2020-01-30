С пятницы, 31 января, будет приостановлено грузовое железнодорожное сообщение между Россией и Китаем, следует из приказа РЖД.

Об этом сообщает ТАСС.

С 31 января Россия также закроет 16 пунктов пропуска через границу с Китаем — в том числе железнодорожные и автомобильные. Будет приостановлено и пассажирское сообщение с Китаем — с пятницы сохранятся только поезда Москва — Пекин и Пекин — Москва.

Газета ВЗГЛЯД писала о первых транспортных ограничениях России с Китаем из-за коронавируса.

По данным на утро четверга из-за вспышки вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае умерли 170 человек, зафиксировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания.

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