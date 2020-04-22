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Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне.

На электронную почту или телефон с 23 апреля будут присылать график движения поезда, на который куплен билет. Услуга информирования пассажиров о корректировках в расписании является бесплатной.

В РЖД подчеркивали, что контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

Холдинг из-за ситуации с коронавирусом ранее отменил более ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован. В РЖД такое решение объясняли значительным снижением загрузки поездов дальнего следования.

При этом в компании подчеркивали, что решения о корректировке графика принимаются лишь в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.

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