Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» получила на вооружение четыре многоцелевых истребителя Су-35С, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

«Четыре новейших многоцелевых истребителя Су-35С поступили на вооружение авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее экипажи авиагруппы прошли переучивание на новый тип авиационной техники в Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

«Впервые самолеты Су-35С вошли в состав авиагруппы «Русские Витязи» в ноябре 2019 года. В 2016 году на вооружении авиагруппы поступили истребители Су-30СМ. В настоящий момент авиационная группа высшего пилотажа полностью укомплектована современными образцами авиационной техники», — сообщают в военном ведомстве.