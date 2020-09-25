Участник Острова любви Руслан Кожухов постоянно сталкивается с одними и теми же ситуациями на проекте. В очередной раз у него не сложилась пара с девушкой, что очень расстроило молодого человека. Ему отказала новая избранница Кристина Препелицэ, с которой у него пока не было полноценных отношений, но на них он очень рассчитывал. Парень не понимает, что делает не так, почему его отвергают практически все дамы Сейшельских островов.



В эфире от 24 сентября 2020 года даже соседи Руслана отметили, что ему необходимо пересмотреть свое общение со слабым полом, ведь он постоянно повторяет одни и те же ошибки, говорит каждой избраннице одинаковые слова о том, что мечтает создать с ней не только пару на проекте, но и настоящую полноценную семью. После расставания мужчина начинает поливать девушку грязью, как было с Альей Адхам, к примеру.



Еще несколько дней назад он обвинял Кристину Бухынбалтэ в том, что она мешает своей тёзке строить с Русланом отношения. Чтобы заполнить эфиры, Препелице предложили заселение с Кожуховым на 50 часов, на которое она согласилась. Обычно такие проверки заканчиваются провалом, но неизвестно, что будет в этот раз.