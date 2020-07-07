Руслан Нигматуллин — человек разносторонний. Экс-голкипер сборной России после того, как повесил вратарские перчатки на гвоздь, успел проявить себя в самых разных ипостасях. Он и музыку сочиняет и играет, и агентской деятельностью занят, и телеведущим работает. О том, как Руслан успевает добиваться успеха в самых разных профессиональных направлениях, он рассказал в интервью «».

— Руслан, как вас правильно представить нашим читателям: музыкант, телеведущий, футбольный агент, руководитель академии, экс-вратарь сборной России по футболу, участник чемпионата мира по футболу?

— Все, что вы перечислили, соответствует действительности. Мне не нравится на чем-то одном концентрироваться. Все эти направления мне нравятся, и в каждом из направлений я стараюсь достигать высокого уровня качества.

— Это склад характера у вас такой, что любите браться за несколько дел сразу?

— Видимо. С детства привык к такому ритму. Мне было интересно все: занимался вольной борьбой, лыжами, хоккеем с шайбой, хоккеем с мячом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой, ну и, конечно, футболом. А еще занимался в музыкальной школе по классу классической гитары, хор посещал, обязательно кружок самодеятельности. С возрастом круг интересов сузился. Я сосредоточился на футболе, на вратарской карьере. Когда она закончилась, я начал задумываться, чем заняться дальше. Понял, что интересны мне многие направления, в которых хочу достичь определенных высот, попробовать что-то новое. И не готов сказать, что я остановился, наверняка буду пробовать проявить себя в самых разных ипостасях.

— Относительно вашей агентской деятельности. Вы с молодыми игроками работаете?

— Еще 13 лет назад я привез в Россию Маринато Гильерме. Есть и другие футболисты премьер-лиги, с которым я работаю. Но до недавних пор это занятие, мягко говоря, было для меня далеко не основным, а вот сейчас, можно сказать, возвращаюсь в профессию. Пополняю список игроков, которыми я занимаюсь, уже есть первые успехи.

К примеру, 20-летний Владислав Карапузов, который в матче с ЦСКА впервые попал в основу «Динамо» и сыграл очень прилично. Для меня это огромный успех, ведь когда мы начали сотрудничать, Влад даже в «Казанке» не имел игровой практики. Не потому, что он плохой футболист, он потрясающий. Знаю его, наверно, лет с семи, ведь он начинал вместе с моим сыном, с которым они одногодки, в одной команде. В конце прошлого лета оформили его переход из «Локомотива» в «Динамо», и вот сейчас есть ощутимый прогресс в его карьере, чему я очень рад.

— Тяжело работать с молодыми игроками? Много грязи в детско-юношеском футболе?

— Грязи очень много, к большому сожалению. Бывает, что ребятам в клубе говорят: «Хочешь бегать по кругу — подписывай контракт с Нигматуллиным. Хочешь продвижение внутри — заключай соглашение с агентом, которого укажем». Есть такие моменты, но они больше характерны для провинциальных команд. Я верю в красоту футбольной мечты, в тех ребят, которые стремятся чего-то добиться и идут к намеченной цели. Я достаточно быстро раскусываю тех молодых футболистов, которые приходят в профессию ради денег, ради быстрой наживы. Мне же приятнее работать с другими. С теми, для кого футбол на первом месте, кто благодаря футбольному интеллекту и желанию развиваться способен достичь самых высоких целей. Конечно, случаются и ошибки, как и у всех. Но с целеустремленными людьми работать интереснее и приятнее.

— Родители тоже вносят свою лепту: подавляющее большинство из них спят и видят своих детей в «Спартаках» и «Локомотивах» на многомиллионных контрактах.

— Футбол в последние десятилетия превратился в чистый коммерческий проект. Раньше это больше относилось к теннису, когда родители приводили детей к тренеру, думая о больших зарплатах. Вспоминаю, как мои родители впервые увидели меня на футбольном поле. Это случилось, когда я уже играл профессионально за «КамАЗ» в первой лиге. То есть до этого они ни разу не видели меня в игре. Ну занимается, играет в футбол и играет. Когда я начал получать какие-то деньги, то есть это было приятно и удивительно. Мама мечтала, чтобы я стал экономистом, тогда была популярна эта профессия. Но я выбрал спортивное направление и не прогадал.

Сегодня многие родители действительно сильно мешают карьерам своих детишек. Иногда ругаясь на трибунах с другими родителями, ставя в неудобное положение своих детей. А еще дают советы, нацеленные не на развитие спортивной карьеры, а исходя из сиюминутной финансовой выгоды. Можно составить бесконечный список из таких молодых игроков, которые заиграли в 18–20 лет в премьер-лиге. Получили свой первый контракт, купили себе какой-нибудь «Гелендваген», и все: дальше они поехали в первую лигу, потом заканчивают уже во второй.

В том же «Спартаке» или «Локомотиве» было огромное количество футболистов, которые блеснули на заре карьеры, а сегодня их фамилии никто уже не может вспомнить. То же самое можно сказать про сборные, которые выигрывают чемпионаты в 17 лет. Быть в юношеском возрасте звездой и стать звездой во взрослом — разные вещи. Второе значительно сложнее.

— Руслан, а у вас самого был агент, когда вы начинали свою карьеру?

— В молодости — нет. Тогда было важно, чтобы главный тренер был заинтересован в твоих услугах. Отношения между тренером и игроками были куда прозрачнее и строились преимущественно на спортивном принципе. Вот приехал я в Набережные Челны, и тогдашний тренер Валерий Четверик каким-то образом что-то разглядел в 16-летнем парне, который только три года как занимается футболом. Он оставил меня в команде, занимался со мной. А я ведь просто приехал на тренировку. Сказал, что хочу стать лучшим вратарем, играть в сборной России. Сейчас это все звучит глупо и наивно, а он сказал: «Давай недельку потренируемся». А потом он меня оставил. После меня в сборной играли многие его воспитанники: Платон Захарчук, Евгений Варламов, Андрей Новосадов.

— Как считаете, правильно поступили, решив доиграть премьер-лигу?

— Посмотрите, какие эмоции вызывает возобновленный чемпионат у болельщиков! Спортивная страна очень соскучилась по футболу. Понятно, что без форс-мажора не обходится. Прежде всего это связано с футбольным клубом «Оренбург», уже получившим несколько технических поражений. Была и история в Сочи, куда «Ростов» был вынужден привезти 17-летних мальчишек, но у того матча был сумасшедший телевизионный рейтинг.

Посмотрите на французов, которые завершили свое национальное первенство досрочно. На обложке знаменитого France Football указано, что возобновляют чемпионаты Германия, Италия, Испания, Англия, а внизу написано: «А мы — идиоты?» Я думаю, что мы правильно все сделали, мы не идиоты.

— А вы на каком-нибудь матче уже побывали после рестарта?

— Получил приятное приглашение от «Локомотива». Оказывается, что специально для легенд «Локо» создана специальная ложа, из которой можно будет посмотреть матчи. Раньше прийти на «Локомотив» — это была целая история. Как туда попасть? Хотелось посмотреть матч, а не раздавать всю игру автографы.

— «Зенит» завоевал «золото». В Лиге чемпионов стоит ждать выхода из группы от команды Сергея Семака? Почему наши представители в еврокубках выступают так неудачно в последние годы?

— Очень смущают результаты наших клубов в еврокубках. Неприятно удивляли за последнее время и «Локомотив», и «Зенит», и ЦСКА. У каждого свои причины, но в целом уровень мастерства в Европе растет, а у нас он остался на том же уровне. Там другие скорости, другой накал, уровень подбора футболистов. Это не случайность. Я люблю наш чемпионат, смотрю его с удовольствием, но меня очень расстраивает, что мы не можем бодаться на равных с представителями ведущих европейских первенств. В клубном рейтинге нас уже обошла Португалия…

— А может, все дело в отъезде сильных легионеров, которые повышали уровень наших клубов и делали их конкурентоспособными на европейской арене? Таких как Халк, Витсель, Квинси Промес.

— Довольно показательным был недавний матч ЦСКА–«Спартак». У красно-белых на поле не оказалось ни одного лидера, который повел бы команду за собой. Таких, как Влашич в ЦСКА, сыгравший очень ярко и заметно выделявшийся на фоне остальных. А когда таких лидеров в команде несколько, когда есть Халк, Витсель — это только на пользу. Это игроки из другой галактики футбольной. Конечно, с такими исполнителями команда преображается, на их фоне и другие прогрессируют. А у «Спартака» все ребята были одинаковые, без харизмы футбольной, без блеска. Было мало осмысленных действий, и как результат всего два удара в створ ворот. Хочется, чтобы в РПЛ приезжали большие игроки. Но если сюда едут, то за большие деньги, что не пропорционально их результатам.

— Кто возьмет «серебро» и, соответственно, вторую прямую путевку в Лигу чемпионов?

— Претендентов два: «Краснодар» и «Локомотив». Москвичи имеют очковый запас, но у краснодарцев игра в запасе. «Локо» пока чуть предпочтительнее выглядит, потому что он выше в турнирной таблице. Хорошо, что Марко Николич, сменивший на посту главного тренера Юрия Семина, не стремится разрушить то, что построил предыдущий наставник. Семин заложил мощный фундамент, тот багаж, который нельзя разбазаривать. А новшеств в игре «железнодорожников» будем ждать уже в следующем сезоне.