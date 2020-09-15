Руслан Мацьолек ударился в воспоминания о своей измене Виктории Цатурян.

Год..сегодня ровно год с того РОКОВОГО дня.

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Я расскажу как было …я полетел в Москву на тренинг по проекту , которым занимался , мне нужно было встретиться со своей командой и сделать много встреч , что бы провести презентацию и рассказать за проект , которым я занимался !

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Меня встретили девчата с моей структуры , которых я подключил и с которыми мы развивали бизнес и данное направление!

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В моей структуре были в основном одни девушки , и когда у нас проходили тренинги презентации , не было даже намёков либо иных действий , в плане заигрываний и тп .

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И была девушка , она от меня не отходила не на шаг , но я тогда подумал , молодец , хочет много что узнать , вникнуть в курс дела , но как оказалось я ошибался !

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Я сначала заметил взгляд ее на меня , это не тот взгляд , который был всегда при деловых встречах !

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Мне нужно было ехать в аэропорт , она единственная поехала со мной, с предлогом проводить ! И там случилось то , о чем я до сих пор жалею , то , что я себе не прощу никогда !

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Она мне делиться самым сокровенным ( я не могу сказать что именно ) но она жутко плакала , и я начал успокаивать , и я не знаю что на меня нашло , мы поцеловались ( на тот момент какой то промежуток времени я не думал о семье) и это была моя самая большая ошибка в жизни !

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Мы с Викой были тогда в напряжённых отношениях , ее понесло во вселенную , в знаки и тп

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Но я потом пришёл в себя , объяснил ей что я так не могу , у меня есть семья, которую я люблю и никогда не променяю !

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На что она согласилась со мной , положила голову на плечо , и попросила обнять ! И я дурак это сделал!

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В этот момент наши доблестные подписчики , не разобравшись в ситуации , фотографируют меня и отправляют Вике!

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В этот момент я уже был у трапа самолета , когда мой инста просто разорвался от негативных комментариев !

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И это было не от Вики , а от ее подписчиков , она выставила это в сеть , не поговорив со мной , не разобравшись в ситуации ! Я пытался звонить перед взлетом ну трубку конечно она скидывала , и просто по прощалась со мной в инста !

Я не понимал что делать , я осознал какую я ошибку совершил … да я не спал с ней , ничего не планировал на будущее… но..