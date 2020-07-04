Руслан Мацьолек ответил на обвинения подписчиков в том, что он сошёлся с бывшей женой из-за денег.

Ох ребят … вы не знаете сколько нам пришлось пройти вместе… именно ВМЕСТЕ!!! Рука об руку …

Мне сейчас пишут ерунду, якобы я повелся на деньги!!! Да если бы я был альфонсом, я тогда бы давно закуражил с какой нибудь богатой тётей на Рублевке и не парился вообще… до сих пор есть такие варианты если что!!! О каких деньгах вы говорите??? У Вики сейчас куча проблем и долгов… плюс квартира в ипотеке, которую мы взяли!

Даже находясь здесь… В Китае, сколько у меня было возможностей замутить с богатой Китаянкой… их здесь полно, которые разъезжают на Феррари и Ламбо…

Я встретил Вику когда у неё было 3000 подписчиков и 150 руб в кармане, когда был ребёнок от другого человека … и я тогда понял и решил что у нас будет семья!!!

Всё, что мы добились, мы добились именно рука об руку… а когда пытались развиваться по отдельности, получалась полная хрень!!! Поэтому я всегда говорю за нашу мощную энергетику, когда мы именно вдвоём идём, рука об руку, шаг за шагом!!!

Не нужно меня приплетать к альфонсам, если бы я был реально таким, я бы не пытался построить отношения с Настей, которая с самой обычной семьи…

Такие выводы делают люди совершенно не знаю нашу жизнь, наши желания, наши цели!!! я не собираюсь доказывать каждому обратное…

Мне это не нужно… я хочу вернуть мою семью… СЕМЬЮ МАЦЬОЛЕК 💪