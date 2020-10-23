Бывшие участники телестройки стали официально мужем и женой. Произошло это во второй раз, ведь однажды пара уже была в браке. Влюбленные признались своим подписчикам, что очень счастливы, они узаконили свои отношения в одном из ЗАГСов Краснодара.



Именно Виктория выбрала 21 октября датой своей второй свадьбы. В этот же день девушке исполнилось двадцать девять лет. Вика была облачена в шикарное пурпурное платье в пол и алые туфли, а Руслан предстал на церемонии в черной рубашке и сером костюме, а также в галстуке такого же тона, как и наряд невесты. Своей радостью экс-участники поделились с подписчиками в микроблогах, куда выкладывали фото и видео с бракосочетания.



Руслан Мацьолек добавил, что у них с Викой всё прошло на лайте, зато теперь у них есть новое, не мятое, чистое свидетельство о браке, теперь их отношения оформлены по закону. После бракосочетания влюбленные отправились праздновать вместе с друзьями на вечеринку. Стоит напомнить, что пышная свадьба прошла уже двадцатого августа 2020 года, а накануне ребята поставили штампы в паспортах.