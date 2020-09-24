Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Вика Цатурян и Руслан Мацьолек мечтают о дочери. Влюблённые предпринимают все попытки, чтобы забеременеть, а недавно они даже отправились в центр планирования семьи. Виктория отказалась от изнуряющих тренировок, диет и соревнований для того, чтобы вплотную заняться своим здоровьем при подготовке к беременности.



Не так давно Виктория поделилась со своими подписчиками информацией, что у девушки есть проблемы с женским здоровьем. В пятнадцатилетнем возрасте она перенесла аборт, после чего в течение года снова забеременела и родила ребёнка. До недавнего времени девушка не собиралась больше иметь детей, изнуряла себя жёсткими физическими нагрузками и участвовала в фитнес-соревнованиях, чем подорвала здоровье. Врачи пугали Вику бесплодием.



Сейчас пара решила обзавестись совместными детьми. Влюблённые записались в клинику, сдали множество анализов, будут советоваться с репродуктологом. Виктория рассказала, что согласится на процедуру ЭКО, если ей её назначат. Девушка призналась, что будет рада тройне, если придётся прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению. Она мечтает о разнополых тройняшках, двух дочек она назвала бы Мией и Миланой, а сына – Миланом.