Руслан Кожухов поведал о том, что они с Кристиной Препелицэ больше не участники Дома-2.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН!

Друзья, сегодня особенный день! День, когда пришло время вам всё рассказать😅 мы с Крис покинули телепроект «Дом-2». Пришло время двигаться дальше💪🏼 мы встретили друг друга и теперь наши отношения пройдут проверку расстоянием и временем!

Я хочу сказать спасибо телепроекту «Дом2» за 10 месяцев уникального жизненного опыта, за знакомство с такими прекрасными людьми и конечно же за «Остров Любви»! На который мы приехали на месяц, а уехали через 8 😂👏🤦‍♂ именно на острове мы прошли огонь, воду и пандемию! Пережили Захарову и Стецевят ! Потеряли 100 000₽, но получили подтверждении теории о Даниле😂 поэтому друзья, нам теперь ничего не страшно)))

И МЫ СЧАСТЛИВЫ!

Всем спасибо! Все свободны👏