На днях зрители телепроекта «Дом-2» могли наблюдать, как Руслан Кожухов расстроен словами своей девушки Кристины Препелицэ. Мужчина не выдержал обиды и заплакал. По словам участника, это были скупые, мужские слёзы, ведь до проекта ему никто и никогда не отказывал в симпатии.



Стоит напомнить, Руслан близко общался с Кристиной всего десять дней. После этого девушка пожаловалась своей подруге Кристине Бухынбалтэ на то, что она не уверена в своих чувствах. Девушка предложила ей взять паузу в отношениях с Русланом. Препелицэ так и сделала, но Кожухов воспринял её слова слишком серьезно, решив, что они расстаются навсегда. В этот момент парень и не смог совладать с эмоциями, поэтому заплакал.



Тогда Влад Кадони предложил ребятам эксперимент. Вспомнив слова Кристины о том, что её не привлекает аромат Кожухова на уровне инстинктов, ведущий предложил им заселиться на пятьдесят часов в одну комнату, чтобы понять, сможет ли Кристина привыкнуть к его аромату. По словам Руслана, этот эксперимент пошел им на пользу, пара воссоединилась и строит планы на счастливое будущее.