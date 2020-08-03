Несколько недель назад Яна Захарова расстроила поклонников неприятной новостью. Девушка получила серьёзную травму позвоночника, после чего врачи прописали ей строгий постельный режим. Постоянно к Яне приходят участники, чтобы проведать, поддержать, поговорить.



Но больше всего самочувствием девушки интересуется Кожухов Руслан. На это обратили внимание почти все участники и зрители. Даже сама девушка отмечает, что от него она получает очень много внимания и заботы. Разумеется, Яне приятно такое отношение в свой адрес, они с Русланом прекрасно общаются. Но девушка пока не рассматривает его для построения отношений.



Захарова отметила, что сейчас она вообще не думает ни о каких симпатиях, ей хочется побыстрее встать на ноги. Для этого должно пройти ещё около двух недель. Но в отношении Руслана девушка настроена категорически. Яна утверждает, что между ней и Кожуховым может быть только дружба и ничего больше. Но многие зрители считают, что из них могла бы получиться хорошая пара.