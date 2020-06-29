Руслан Кожухов в последнюю неделю на Острове Любви был в роли хозяина острова. Традиционно парень занимался развлечением коллектива при помощи конкурсов, а также устраивал для пар романтические свидания.



Но Игорю Русанову новый хозяин острова не понравился. Так, парень выразил недовольство Кожуховым как хозяином острова, ведь тот не устроил для них с Юлией Щегловой достаточно красивого свидания, а значит, не справился со своими функциями.



Но все дело в том, что до Руслана хозяином острова был сам Игорь. Тогда парень все лучшие свидания провел для своей собственной пары. Русанов не посчитал это несправедливым, ведь каждый, по его мнению, старается урвать все самое лучшее себе. Зрители же заподозрили, что Кожухов мог положить глаз на Юлю и не проводить для нее с Игорем свиданий именно по этой причине. Неужели Руслан решил отбить Щеглову у Русанова?