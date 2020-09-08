Супруги приняли решение покинуть не только Сейшельские острова, но и проект в целом. Они поблагодарили «Дом-2» за всё и рассказали подписчикам, что сейчас у них позитивный настрой и большие планы на будущее.



В семье Русанова и Щегловой давно шли разговоры об уходе с телестройки. Раньше Юля неоднократно говорила, что готова строить любовь вне камер, но молодой человек не торопился покидать проект. Сейчас влюблённые всё же пришли к общему мнению и объявили о своём уходе. В своих микроблогах пара рассказала подписчикам, что подходят к концу их последние дни на проекте.



Юля поделилась с фолловерами, что их перелёт до Дубая был очень напряжённым, она сильно нервничала из-за жуткой продолжающейся тряски, испытывала тошноту и страх. Также подписчикам Юля рассказала, что после ухода за периметр они с мужем планируют работать и достроить дом, после чего начнут заниматься планированием ребёнка. Пара хочет детей, но не сейчас, пока что влюблённые собираются встать на ноги и обеспечить семье безбедное существование.