Бывшие участники Игорь Русанов и Юлия Щеглова, которые совсем недавно покинули Сейшелы и проект «Дом-2», сейчас не живут вместе. Не стоит волноваться, просто у супругов нет другого выхода из-за проблем с границами. Девушка направилась в Москву, а молодой человек в родной украинский Днепр. Пока что Щеглова около месяца будет жить в столице России, она снимает квартиру, планирует сдать на права, привести себя в порядок, забрать оставшиеся вещи с Поляны. Сейчас супруги не знают, где будут работать и чем заниматься.



Игорь рассказал своим подписчикам, что первоначально нужно решить вопросы с документами. Супруги подумывают о переезде в Санкт-Петербург. Через пару недель Игорь собирается думать о работе, сейчас ему пока что сложно пережить акклиматизацию после длительного пребывания в жарком климате, как и Юле сложно адаптироваться к жизни в более прохладных погодных условиях.



Также Игорь рассказал, что после ухода с проекта их отношения с Юлей стали только крепче. Пока что они занимаются каждый своим делом, но зато больше скучают и нежнее относятся друг к другу.