Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало завершившую карьеру фигуристку Марию Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки.

«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что случилась с легкоатлетом Данилом Лысенко. Думаю, скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА», — сказал собеседник ТАСС.

«По имеющейся у меня информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещенное вещество», — добавил осведомленный источник.

Дисциплинарный антидопинговый комитет является независимой от РУСАДА структурой, которая принимает решение о возможности наказания спортсменов и тренеров, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Сотскова — серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле она объявила о завершении карьеры.