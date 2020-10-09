Журналистка Божена Рынска рассказала, что она и ее дочь Евгения одновременно заболели. На своей странице в Facebook она поделилась подозрениями, что где-то «цепанула вирус».

«Очень боюсь, как бы не ковид. Брат так неделю лежал с ОРЗ, а потом пропало обоняние. Пока что симптомы: глаз правый болит, голова вся, но не очень сильно (не мигрень), свербит в груди, кашель сухой грудной, температура 36.7, жуткая слабость Соплей нет. Ковид не так начинается?» — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Журналистка подчеркнула, что обоняние у нее пока не пропало. Ночью у ее дочери была температура 38, затем опустилась до 37.4. У девочки кашель, насморк, но дышит она носом.

Рынска подчеркнула, что носит медицинский респиратор в общественных местах, но позавчера побывала в ресторане и фитнес-клубе.

Она отметила, что занималась там одна и предположила, что бассейн был для нее «холодным с непривычки».

Позже Рынска опубликовала новый пост, в котором тоже пожаловалась на здоровье.

«Кто знает, почему у меня так болят глаза? Таблетку от головы приняла, но от глаз она не помогла», — добавила она.

Как писал «Рамблер», в марте этого года у журналистки родилась дочь. Рынска рассказала, что она обратилась к услугам суррогатной матери. Она отметила, что они с мужем, сооснователем НТВ Игорем Малашенко мечтали о ребенке несколько лет, прошли через несколько гормональных терапий и в итоге заморозили яйцеклетки и семя.