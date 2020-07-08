Руководитель группы следователей, расследующих дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, Олег Корецкий считает, что в ряде дел в отношении бывшего главы государства нет состава преступления и их следует закрыть.

Ранее адвокаты Порошенко заявили, что руководитель группы следователей Госбюро расследований признался в давлении со стороны руководства в делах, касающихся Порошенко

«Просто говорю, что с моей точки зрения, в ряде уголовных производств (дел в отношении Порошенко – ред.), которые сегодня есть, однозначно нет состава преступления. В некоторых даже события преступления вообще нет», — сказал Корецкий в интервью интернет-изданию «Главком».

Он отметил, что три месяца назад у него возникли разногласия с руководством Госбюро расследований после того, как он закрыл несколько дел, где фигурировал Порошенко, так как истекали сроки, отведенные на производство. «Тогда, я так понимаю, что стал им (руководству Госбюро расследований – ред.) вообще неугоден, и они мне говорят: «Мы тебя здесь не видим, иди!». Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: «Тогда мы тебя сократим». Говорю: «Попробуйте, сокращайте, будем судиться», — рассказал Корецкий.

По его словам, после этого у него забрали дело о якобы уклонении Порошенко от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», а также дело о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины. Он отметил, что уверен, что в «деле Семочко» нет состава преступления, так как государству не был нанесен ущерб.

Корецкий не исключил, что после его общения с прессой он будет уволен из Госбюро. «Относительно их (руководства – ред.) следующих действий, то они могут и обыски прийти ко мне проводить, могут задержать. Это такие люди», — добавил он. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено.

Печерский районный суд Киева в среду оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки в связи с завершением досудебного расследования.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Семочко — на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно. В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.