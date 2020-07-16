Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюль оглы ситуацию на азербайджано-армянской границе и двусторонние отношения, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как говорится в заявлении МИД РФ, встреча прошла 16 июля.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, включая текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе», — отметили в министерстве.

Сообщается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействия возвращению граждан двух стран на родину.

Руденко и Бюльбюль оглы также рассмотрели планы сотрудничества в различных областях на посткоронавирусный период.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных и одного мирного жителя, а также о ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.