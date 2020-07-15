Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Армении в РФ Вардан Тоганян обсудили взаимодействие Москвы и Еревана в противодействии COVID-19.

«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействия возвращению граждан двух стран на родину», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что с российской стороны выражена заинтересованность в стабильном и демократическом развитии Армении, устойчивом углублении многопланового стратегического сотрудничества, решении возникающих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе, характерном для союзнических отношений между двумя странами и народами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.