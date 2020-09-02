Многие зрители заметили, что в последнее время в паре Никиты Рудакова и Алины Галимовой постоянно всплывают какие-то проблемы, которые не перерастают в крупные ссоры. Также стало очевидным, что влюбленные мечтают поскорее покинуть острова и сделают всё возможное, лишь бы им позволили уехать на родину.



Последние конфликты Никиты и Алины вообще были похожи на ненастоящие. У многих возникло такое ощущение, что пара просто решила придумать ссору на пустом месте, лишь бы попасть в эфир и лишний раз мелькнуть на камерах. Алину с Никитой даже не пугает тенденция недавних отлётов с островов других участников.



Так, совсем недавно Настя Стецевят покинула острова и тут же отправилась домой, Яну Захарову тоже не оставили на проекте после вылета с Сейшел. Похоже, что ни Никиту, ни Алину перспектива отправиться за периметр совсем не пугает. Ребята вместе уже более года, за это время они показали множество хороших моментов. Зрители верят, что они действительно научились дорожить друг другом и не боятся уйти с проекта вместе.