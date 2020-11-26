Рубль 26 ноября днем топчется на месте, не делая резких движений, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 75,57 руб., сохраняясь внутри рамок 75−76 руб. Евро чуть снижается и зависает около 89,94 руб., валюта снова тестирует нижнюю границу диапазона 90−92 руб. и, думается, все же вернется в его рамки.

Нефть днем в коррекции, что неудивительно после довольно уверенного подъема цены. Баррель Brent стоит $48,23, может торговаться до конца дня в диапазоне $47,70−49,00.

Складывается ощущение, что рынок просто устал. Это понятно: курсы валют стабилизировались, все имеющиеся новости учтены в котировках, новой информации не поступало, да она сейчас и не нужна.

Инвесторам явно нужно время, чтобы перевести дух и набраться сил. Важная история в судьбе рубля на исходе ноября — отсутствие потрясений в мировой экономике и санкционной риторике против России.

На любой внешний негатив рубль по-прежнему раним и почти беззащитен даже на фоне впечатляющего роста нефти, который наблюдается на текущей неделе», — считает эксперт.

Видео дня. Российская валюта может укрепиться до конца года