Российские рынки — фондовый и валютный — оказались в плену нового негативного фактора, который уже проявил себя снижением биржевых индексов и падением курса рубля. Речь идёт о возможных санкциях против России со стороны Запада после заявления Германии о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Первая реакция рынка была резкой — российская валюта потеряла около 2 рублей к доллару. Затем страсти поутихли, но эксперты полагают, что угроза санкций продолжит давить на рынок и дальше.

После заметного падения в середине недели российские рынки предприняли попытку отыграться. Индекс РТС прибавлял более 0,3%, преодолевал отметку 1240 пунктов, но затем вновь откатывался назад. Накануне индикатор потерял 3,1%.

Курс российской валюты в ходе торгов прибавлял к доллару до 40 копеек, после того как днём ранее снизился сразу на 1,84 рубля. Тогда доллар вновь поднялся выше 75 рублей — к максимальным уровням этого лета.

Основной причиной негативной динамики российского рынка стала геополитика, считают эксперты. Правительство Германии официально заявило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что политик стал жертвой преступления. Она осудила произошедшее и подчеркнула, что Германия ждёт от России объяснений по этому вопросу. Кроме того, правительство ФРГ сообщило, что собирается проинформировать о ситуации своих партнёров в ЕС и НАТО и обсудить с ними совместную реакцию.

Именно эти заявления кабинета министров и вызвали беспокойство на рынке, что в результате привело к падению индексов и курса рубля, считает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»:

По времени всё совпадает. Все испугались возможных санкций. Индексы падали из-за бегства игроков с рынка — они продавали российские ценные бумаги, которые, в свою очередь, не торопились выкупать отечественные инвесторы. Падение рубля стимулировало то, что зарубежные участники продавали российские облигации федерального займа (ОФЗ) и переводили деньги в доллары. Даже цены на ОФЗ заметно упали и откатились до недавних минимумов.

Российский рынок оказался под давлением на фоне возможного ввода санкций из-за предполагаемого ФРГ отравления Навального, соглашается портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. Между тем, он отметил, что реакция игроков оказалась более сдержанной по сравнению с событиями 2018 года, когда тоже вводились ограничения против России.

Напомним, в августе 2018-го США объявили о введении сразу двух пакетов антироссийских санкций. Причиной одного из них стали подозрения в причастности российских спецслужб к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда в течение месяца российская валюта потеряла более 6 рублей к доллару.

Денис Иконников, портфельный управляющий ИК QBF:

Если тема с отравлением будет набирать обороты, российская валюта может остаться на отметке выше 75 рублей за доллар в текущем месяце. Однако если серьёзных санкций не последует, а Германия даст чёткий сигнал, что реализация проекта «Северный поток — 2» будет продолжена, то рубль получит существенную поддержку. Нефтяной фактор в настоящее время оказывает меньшее влияние на рубль, таким образом, дальнейшее движение российских индексов и рубля во многом зависит от разворачивания политических событий вокруг отравления.

Под давлением

На российский рубль также давит поддержка текущего президента Беларуси Александра Лукашенко и угроза санкций со стороны США в период выборов, отмечает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. Он напоминает, что американские политики нередко прибегали к угрозе внешним врагам, чтобы повысить свою популярность.

Алексей Кириенко, управляющий партнёр EXANTE:

Впрочем, стоит весьма осторожно ставить против рубля с текущих уровней. Ранее в этом году при весьма тревожных макроданных ему удавалось остаться ниже 90 за евро и 80 за доллар. Ставить на дальнейший провал лучше после резкого скачка выше этих уровней.

Экономист полагает, что фактор отравления «Новичком» также продолжит действовать в ближайшую неделю пока угрозы не начнут обретать реальную форму. Многое будет зависеть от реакции российских властей и состояния здоровья Алексея Навального. В целом, 100 рублей за евро — это вопрос времени, возможно, что довольно скорого, считает специалист.

Сама Германия пока не определилась, что делать с информацией об отравлении. Оппозиционная партия «Зелёные» призвала своё правительство остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Позже с аналогичным предложением выступила немецкая Свободная демократическая партия.

Бизнес, напротив, не хочет конфронтации с Россией. Восточный комитет немецкой экономики — ассоциация объединяющая германские компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве — заявила, что считает неправильным реагировать на произошедшее с российским оппозиционером экономическими санкциями, и призвала не допустить долгосрочного ухудшения двусторонних отношений, сообщили РИА Новости.

Возможно, ЕС ограничится лишь персональными санкциями против кого-то из российских чиновников или каких-нибудь научных институтов, и не распространит ограничения на финансовый сектор, предполагает Иван Манаенко. По его словам, именно надежда на такой возможный сценарий успокоила рынки после падения накануне. Между тем, нервозность сохраняется, поскольку пока не ясна реакция Вашингтона на сложившуюся ситуацию.

Не думаю, что рынки смогут быстро перейти к росту. Необходимо ещё дождаться реакции Трампа, который занял выжидательную позицию. А ведь США вполне могут напугать всех, например, запретом на участие фондов в покупке российских активов, по аналогии с Китаем. Если же Вашингтон не станет распространять санкции на финансовый сектор, то рынки отчасти воспрянут духом, хотя до конца эту тему списывать со счётов не будут, — отметил аналитик.

По его мнению, геополитика, санкции останутся основными факторами влияния на российский рынок в ближайшее время. Если жёстких ограничений не последует, нацвалюта удержится в районе 74-76 рублей за доллар, считает эксперт. Индекс РТС также будет торговаться вблизи текущих уровней в течении нескольких недель в диапазоне 1200-1250 пунктов.

С точки зрения экономики, негативные факторы для российского рынка — обвал турецкой лиры, который создаёт плохой фон для всех развивающихся стран. Кроме того, нельзя забывать о сохраняющихся трениях между Китаем и США, где обострение споров тоже может вызвать распродажи на рынках, — считает Алексей Кириенко.

Нефть не поможет

Дополнительным фактором против рубля стало резкое снижение мировых цен на нефть. Котировки марки Brent, которые ещё в начале недели подбирались к $47 за баррель, с того момента потеряли почти 6% и опустились ниже $44. Не помогли даже позитивные данные из Соединённых Штатов — Управление энергетической информации США сообщило, что добыча нефти в стране за последнюю неделю упала сразу на 1,1 млн баррелей в сутки, а коммерческие запасы сократились на 9,4 млн баррелей.

Снижение запасов выглядит небольшим при условии провала добычи из-за урагана «Лаура», отмечает Алексей Кириенко. Кроме того, удешевление нефти совпало с выходом слабых данных по рынку труда в США, которые показали прирост на 438 тыс. рабочих мест, хотя ожидалось 1,25 млн

Ослабление нефти объясняет от четверти до трети падения рубля. Краткосрочно рынок может переварить такие провалы цен на нефть, тем более, что ранее рубль «пропустил» значительную часть их роста. Если не изменится макроэкономическая картина, сырьевые котировки имеют высокие шансы продолжить рост после небольшой перезарядки и вернуться к $45 за баррель Brent, оставшись на пути роста к $50 на конец года, — отметил эксперт.

Иван Манаенко полагает, что нефтяные цены и в дальнейшем не смогут оказать большую поддержку российскому рублю. По его мнению, котировки уже достигли оптимальной для нынешних условий стоимости и вряд ли покажут заметный рост в ближайшем будущем.