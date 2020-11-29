Российская валюта позитивно реагирует на изменение стоимости нефти и новости о предстоящей вакцинации против коронавирусной инфекции, рассказал ФБА «Экономика сегодня» независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

Доллар Соединенных Штатов Америки, вторя негативным прогнозам аналитиков на фоне неопределенности и политического кризиса, усугубившегося борьбой на президентских выборах, показал обновление трехмесячного минимума.

За последнюю неделю долларовый индекс заметно менялся и достигал отметки в 91,81 пункта, иными словами в течение нескольких дней американская валюта сдала в позициях на 2%, а за месяц на 6%, поддаваясь давлению геополитических рисков.

Последние неожиданно для аналитиков позитивно отразились на валюте Российской Федерации. Рубль подает надежды на укрепление в коридоре от 73 до 74 рублей за доллар Соединенных Штатов Америки до конца текущего года.

«Курс рубля укрепляется вслед за ростом стоимости нефти. По моим предположениям, российская валюта на три четверти зависит от движения нефтяных котировок, то есть они определяют курс рубля приблизительно на 75%.

В качестве примера можно привести резкое падение нефтяного рынка — цены били антирекорды в марте текущего года из-за карантинных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Тогда же курс американской валюты составлял 65-68 рублей за доллар. После зависимость проявилось при достижении договоренности о снижении квот в рамках соглашения ОПЕК+ до 9,7 млн баррелей в сутки. Это означало рост цен на нефть при снижении предложения. Когда стоимость подросла с $34 до $38 за баррель, российская валюта перестала падать с середины марта до начала июня текущего года», — прокомментировал эксперт Александр Трифонов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что на торгах 27 ноября 2020 года индекс DXY, демонстрирующий курс доллара относительно шести ведущих валют, опускался на 0,2%, до отметки 91,80 пункта, обновив минимум с начала осени. Аналитики ожидают обновления минимума с июля 2018 года при спаде менее чем на 0,1%.

Доллару предрекли падение на 30%

Курс евро, в свою очередь, прибавил более чем 0,2% и достиг отметки $1,19. Александр Трифонов подчеркивает, что уверенное ослабление доллара наблюдается с начала октября текущего года, что подтверждается данными агентства Bloomberg о том, что курс американской валюты ослаб к ведущим мировым валютам до 2-6%.

Российская валюта пользуется моментом

Рынок в России демонстрирует лишь незначительное ослабление доллара Соединенных Штатов Америки. Так на Московской бирже курс доллара опускался на 87 копеек, то есть до 75,3 рублей за доллар и завершил основную сессию 27 ноября на отметке в 76 рублей за доллар. За прошедшую неделю рубль, по данным Bloomberg, укрепил позиции к доллару на 0,26%, показав из самых худших результатов среди 24 валют развивающихся стран. Но эксперт полагает, что американская валюта в скором времени сдастся под напором обстоятельств.

«С начала ноября курс доллара достигал 80 рублей. Но позднее начали расти нефтяные котировки, цены показали положительную тенденцию, несмотря на ухудшение экономических показателей на фоне карантинных ограничений.

Буквально за несколько недель участники финансового рынка заразились оптимизмом в связи с новостями об изобретении вакцин от коронавирусной инфекции и скором их успешном применении. Мир ждет, что с начала января 2021 года начнется массовая вакцинация, которая позволит снять все ограничения и запустить глобальную экономику», — рассказал эксперт.

Рынки ждут итогов выборов в США

Участники рынков в том числе также ожидают экономического роста, провоцируя тем самым подъем котировок нефти с $44 до $48 за баррель в течение неполного места.

В последнее время позиции валюты Российской Федерации практически неразрывно связываются с текущими нефтяными котировками, так как Москва выстраивает экономические отношения с другими государствами через реализацию углеводородов, нефти и нефтепродуктов.

«При этом наблюдается частичное ослабление геополитических и санкционных рисков. Такое положение сохранится до конца января следующего года, а именно до официального прояснения ситуации с выборами президента Соединенных Штатов.

Неоднократно приходилось слышать, что фундаментальные позиции рубля определяются торговым и платежным балансами, а также финансовыми операциями. Но теперь до момента выбора американского лидера никакие факторы не окажут влияния на российскую валюту», — объяснил собеседник агентства.

Уход политической неопределенности в США с радаров финансовых рынков, считает Александр Трифонов, возможен только в январе следующего года, когда миру станет понятно, как будут складываться будущие отношения Вашингтона и Москвы. Российская валюта также отреагирует на решение стран о соглашении ОПЕК+. Если действующие квоты сохранят, новые риски не появятся, а стоимость нефти продолжит двигаться в позитивном руле, то национальная валюта РФ в конце первого месяца следующего года вырастет до 72-73 рублей за доллар.

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